Unicef-Bericht: Schmutziges Wasser bei Kindern häufiger Todesursache als Waffen

Neueste Schätzungen haben ergeben, dass über 2,1 Milliarden Menschen weltweit über keine dauerhafte Versorgung mit sauberem Wasser verfügen. Mehr als doppelt so viele - 4,3 Milliarden - haben außerdem keinen Zugang zu sauberen Latrinen oder Toiletten.

Verseuchtes Wasser tödlicher als Waffen

Ein Bericht von Unicef anlässlich des Weltwassertages am 22. März zeigt, dass vor allem Kinder in Konfliktgebieten vom Mangel an sauberem Wasser betroffen sind. Das Risiko, an Krankheiten zu sterben, die durch versuchtes Wasser ausgelöst werden, ist für Kinder höher als das Risiko des Todes durch direkte Waffengewalt - so das erschreckende Ergebnis.

Wasserverbrauch von Familien aus aller Welt 1/15 Die Inderin Swaga Mala lebt mit ihrem Mann bei dessen Eltern. Bevor sie eine Handpumpe installierten, musste sie über 40 Mal am Tag einige hundert Meter entfernt vom Nachbarn die 220 Liter Wasser für die Familie heranschleppen. Foto: © UNICEF/UNI193382/Gilbertson

Flores Familie in Bolivien braucht jeden Tag 120 Liter Wasser: Zum Kochen, Duschen, Wäschewaschen, Spülen und für die Toilette. Nur fünf Liter brauchen sie zum Trinken. Foto: © UNICEF/UNI189312/Gilbertson

Amal Al Hoshan und ihre Familie verbrauchen im Flüchtlingslager Za'atari in Jordanien 300 Liter Wasser täglich. Wenn das Wasser knapp ist, bekommen sie Krätze und Läuse. Foto: © UNICEF/UNI191764/Gilbertson

Die Gesundheitshelferin und allein erziehende Mutter Mercy Katondo lebt in Malawi und ist froh, dass sie ihre etwa 100 Liter vom Wasserhahn eines Nachbarn holen darf. Foto: © UNICEF/UNI189741/Gilbertson

Der Familie von Hamidou Hama aus Niger stehen drei Optionen zur Verfügung, um ihre tägliche Wasserration von 100 Litern zu beziehen: Kostenlos von einem verschmutzten Teich, gegen Bezahlung vom öffentlichen, aber nur saisonal betriebenen Wasserhahn oder von einer weit entfernten Wasserstelle. Foto: © UNICEF/UNI192331/Gilbertson

René Visalla und seine Familie zapfen in Bolivien ihre Tagesration von 140 Litern Wasser am hauseigenen Brunnen. Seit sie einen Wasseranschluss und eine Toilette haben, müssen sie sich nicht mehr um Schlangen sorgen, die ihnen sonst bei der Notdurft im Busch begegneten. Foto: © UNICEF/UNI189314/Gilbertson

Auf 8.000 Liter schätzt Abu Ibrahim in der jordanischen Wüste seine tägliche Wassermenge – 200 Liter für die Familie und der Rest für die Herde. Foto: © UNICEF/UNI191743/Gilbertson

Die Näherin Nyo Oo verbraucht mit ihrer Familie in Myanmar 100 Liter Wasser täglich, die sie von einem örtlichen Tiefbrunnen gegen Bezahlung bekommen. Um zu sparen, nutzen sie zum Baden Wasser aus einem Tümpel – trotz des Infektionsrisikos durch Verschmutzungen. Foto: © UNICEF/UNI193987/Gilbertson

Nur 80 Liter vebrauchen Fouré Moussa und ihre siebenköpfige Familie am Tag. Die holen sie aus einem Brunnen in zwei Kilometern Entfernung von ihrem Haus in Niger. Um langes Anstehen zu vermeiden, gehen sie schon in der Dunkelheit los. Foto: © UNICEF/UNI192330/Gilbertson

Rhoda Januarys Familie in Malawi schöpft ihre 100 Liter Trinkwasser aus einem kürzlich gebohrten Wasserloch. Vorher kam das Wasser aus einem Flachbrunnen, war allerdings nicht sauber und musste mit Chemikalien gereinigt werden. Dafür war nicht immer Geld da. Foto: © UNICEF/UNI189742/Gilbertson

Atiphon Sarker lebt mit ihren vier Söhnen und deren Familien zusammen in Indien. Es gibt es einen Tiefbrunnen mit guter Wasserqualität, doch der wird von 100 Familien benutzt und ist reparaturanfällig. Foto: © UNICEF/UNI193384/Gilbertson

Die 60 Liter, die Mahamadou Moussa und seine Familie in Niger jeden Tag brauchen, filtern sie vor dem Trinken und Kochen. Gebadet wird im nahen Fluss, auch wenn sie wissen, dass er Krankheiten wie Durchfall mit sich bringen kann. Foto: © UNICEF/UNI191744/Gilbertson

San Win aus Myanmar verdient das Geld für seine Familie mit dem Anbau von Erdnüssen. Die täglich benötigten 160 Liter holt er an einem 15 Jahre alten Schulbrunnen. Die Warteschlagen sind aber häufig sehr lang. Foto: © UNICEF/UNI193990/Gilbertson

„Wasser ist die wichtigste Sache in unserem Leben“, resümiert Ms. Esteban. Sie lebt mit ihrer Familie in einem Armenviertel in Bolivien. 100 Liter Wasser brauchen sie täglich. Foto: © UNICEF/UNI189313/Gilbertson

Der Fotograf der Bilder, Ashley Gilbertson, war schockiert, als er die Tagesmenge seiner dreiköpfigen Familie in New York erfuhr: 1.000 Liter. Ihm war bewusst, dass Familien in anderen Ländern weniger zur Verfügung steht. Aber wie viel weniger hat er erst auf seinen Reisen erfahren. Foto: © UNICEF/UNI194003/Gilbertson

Der Bericht untersuchte die Kindersterblichkeit in 16 Ländern, in denen langanhaltende Konflikte herrschen. Dazu zählen afrikanische Länder wie Syrien, der Südsudan und Nigeria, aber auch asiatische und europäische Länder wie der Jemen und die Ukraine. Dabei kam heraus, dass die Wahrscheinlichkeit, durch verschmutztes Wasser zu sterben, bei Kindern unter 15 Jahren fast drei mal so hoch, bei Kindern unter fünf Jahren sogar fast zwanzigmal so hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, durch direkte Kampfhandlungen ums Leben zu kommen.

Wasseranlagen unter Beschuss

Das liegt vor allem daran, dass im Krieg der Zugang zu sauberem Wasser oft stark eingeschränkt ist. Wenn Wasserwerke, Brunnen und Leitungssysteme zerstört werden, wird die Beschaffung von sauberem Wasser zu einer aufwendigen und gefährlichen Aufgabe. Durch den Mangel an sauberem Trinkwasser entstehen Krankheiten wie Durchfall, Typhus, Cholera und Polio - vor allem bei Kindern.

"Wasser ist ein Menschenrecht"

Christian Schneider, Geschäftsführer von Unicef Deutschland, betont, dass Wasser ein Menschenrecht sei. "Ohne sauberes Wasser kann kein Mensch überleben und sich kein Kind gut entwickeln – das gilt in Krisensituationen umso mehr." Wenn die Wasserinfrastruktur und Sanitäranlagen in Kriegsgebieten gezielt unter Beschuss genommen werden, seien das Angriffe auf das Leben der Kinder. Das ohnehin schon beschwerliche Leben von Kindern in Kriegsgebieten wird so noch gefährlicher.

Die Umstände der Konflikte sorgen außerdem dafür, dass Einrichtungen wie Krankenhäuser nur eingeschränkt arbeiten können und notwendige Reparaturen aufgrund fehlender Ersatzteile unmöglich werden. Auch Treibstoff, um Generatoren zu betreiben, und Chlor, um Wasser zu reinigen, sind knappe Güter. So werden wasserbedingte Krankheiten zur großen Lebensgefahr für Kinder.