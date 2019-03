Merkel bringt weiteren EU-Gipfel zu Brexit ins Gespräch

Wenn es keine positive oder überhaupt keine Abstimmung im Unterhaus geben werde, «dann werden wir uns offen halten, ob es zu einem weiteren Treffen vor dem Austrittsdatum» kommen müsse, sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag . Wenn es allerdings ein positives Votum gebe, könne dem Wunsch Mays «über eine kurze Verlängerung» im Grundsatz sicherlich positiv geredet werden, sagte die Kanzlerin.

Sie sei nach wie vor überzeugt, dass eine geordnete Lösung des Austritts Großbritanniens gebraucht werde, betonte Merkel. Das sei nicht nur im Interesse Großbritanniens, sondern auch im deutschen Interesse und dem der 27 Mitgliedstaaten. Beim von May gewünschten konkreten Datum zur Verschiebung bis zum 30. Juni müsse darauf geachtet werden, dass die Rechtmäßigkeit der Europawahl Ende Mai gegeben sei, sagte die Kanzlerin und ergänzte: «Aber über eine kurze Verlängerung kann man dann sicherlich positiv reden.»

Auch acht Tage vor dem formell geplanten Ausscheiden Großbritanniens aus der EU am 29. März gebe es noch keine definitive Antwort, auf die Frage, wie der Austritt Großbritanniens vonstatten gehen werde, beklagte Merkel. Der Bitte nach einem positiven Beschluss des Gipfels über das Dokument, das sich mit dem sogenannten Backstop und seiner Interpretation befasse, könne der EU-Gipfel aus deutscher Sicht nachkommen, sagte die Kanzlerin.

Die künftig 27 Mitgliedstaaten der EU rief Merkel dazu auf, nach dem Austritt der Briten sich auf die Herausforderungen der Zukunft zu konzentrieren.

Die Welt ordne sich gerade neu, und die Europäer müssten sich überlegen, wie sie darauf reagieren wollten, sagte Merkel im Bundestag in einer Regierungserklärung zum Brexit-Prozess. Europa müsse einheitlich auftreten und seinen Binnenmarkt stärken.

Die Rolle Europas wachse weiter, sagte Merkel. Es gelte dabei, dass das Wohlstandsversprechen und Sicherheitsversprechen weiter gehalten werden müsse. Multilateralismus habe Europa Frieden und Wohlstand gebracht, sagte sie auch an die Adresse der USA. Das solle in Europa so weitergemacht werden, «zum Wohle aller».

Die Wirtschaftskraft der EU sei gewachsen in den vergangenen Jahren, auch wenn sich die Entwicklung zuletzt eingetrübt habe. Das reiche aber nicht aus, um mit der Weltspitze mitzuhalten. So sei etwa notwendig, alles zu tun, um die gemeinsame Währung zu festigen. Die Kanzlerin dankte dabei ausdrücklich Finanzminister Olaf Scholz (SPD), der sich darum erfolgreich bemüht habe. Derzeit werde an einer Steuer für Finanztransaktionen gearbeitet, allerdings sei das schwer umzusetzen, wenn es keine globale Übereinstimmung dafür gebe. Auch hier dankte sie Scholz ausdrücklich für seinen Einsatz.