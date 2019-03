Wirtschaft in NRW zieht die Notfallpläne

düsseldorf -

Viele Unternehmen in NRW stellen sich längst auf einen harten ­Brexit ein. Drei Jahre nach dem beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU hätten inzwischen zahlreiche Firmen ihre Produk tions- und Lieferketten angepasst, berichtete Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf.