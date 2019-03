Der Brexit im Alltag der Briten

Lyndsey Watson war ein Teenager, als sie zum ersten Mal den Ärmelkanal überquerte und mehrere Sommer­wochen bei einer deutschen Gastfamilie im Ruhrgebiet verbrachte. Sie lernte deutsches Essen kennen, fuhr mit an die Ostsee, brachte ihren Gastgeschwistern englische Ausdrücke bei, die in keinem Lehrbuch auftauchen, war unkompliziert und fröhlich – und das Gefühl, eine Familie auf beiden Seiten des Kanals zu haben, ist bis heute geblieben.

Denn bei Lyndsey und ihren Eltern, später bei Lyndsey und ihrem Mann waren die deutschen „Geschwister“ immer willkommen. Für beide Seiten ist es unbegreiflich, dass das Vereinigte Königreich nun die engen politischen Verbindungen, mit denen man aufwuchs und die man für selbstverständlich hielt, kappen will. Je näher der Termin rückt, desto entsetzter ist Lyndsey – auch angesichts der unsachlichen Debatten und der Unfähigkeit der britischen Politik, konstruktive Vorschläge zu machen.

Freundschaften werden schwierig

„Unsere Politiker sagen immer nur, was sie nicht wollen“, ist sie sich im Gespräch mit unserer Zeitung einig mit vielen Kritikern der Entwicklung an der Themse. „Wir sind alle kategorische ,Remainer’ (Anm. d. Redaktion: also für den Verbleib in der EU ), sogar meine inzwischen 102 Jahre alte Mutter ­Betty, die die Zeitung ‚The Telegraph‘ liest – und die Journalisten dort fordern energisch den Austritt.“ Die Debatte über Ja oder Nein zum Austritt, so räumt Lyndsey ein, die als Lehrerin in Tunbrigde Wells arbeitet, habe einige Freundschaften wirklich schwierig werden lassen.

Denn gerade in ihrer Generation über 60 seien doch sehr viele „pro leave“. Ihre Erfahrungen decken sich an dieser Stelle mit dem Ergebnis des Referendums, bei dem nämlich gerade die jungen Leute mit überwältigender Mehrheit für den Verbleib in der EU stimmten. Umfragen und auch die Demonstrationen vor dem Parlament in London zum Brexit zeigen, dass sich diese Kluft zwischen den Generationen nicht geschlossen hat.

„ Dies ist nur eine Sehnsucht nach vergangenem Ruhm. Dies ist nur eine Sehnsucht nach vergangenem Ruhm. “ Lyndsey Watson

In einigen Familien habe das Thema, so Lyndsey, zu tiefen Zerwürfnissen geführt – oder aber auch zu dem Phänomen, dass man vorsichtshalber nicht darüber rede. Der Brexit sei zum Tabu geworden, um keinen Streit zu provozieren. Sie sieht die Brexit-Befürworter in ihrem Umfeld vor allem im rechten politischen Lager. Und nach vielen hitzigen Diskussionen konstatiert sie zudem, dass diese einem „irregeleiteten Glauben an die Großartigkeit unseres Landes“ anhingen. Sie meint: „Dies ist nur eine Sehnsucht nach vergangenem Ruhm.“

Der Glaube an alte Größe

Interessanterweise spielen die prominenten Brexiteers gerade diese Karte – der Traum vom machtvollen Empire ist wieder geweckt worden. Zum Teil ist dieses Verhalten aber auch Heuchelei. Im Jahr 2002 schrieb beispielsweise ein Kolumnist des „Daily Telegraph“ seine Gedanken zum Commonwealth nieder, der Gemeinschaft aus 53 Staaten, die im Zuge der Unabhängigkeit von Großbritannien ein loses Bündnis geschlossen hatten, die aber heutzutage das bekannteste Relikt des Empire ist. „Es heißt, sogar die Queen mag mittlerweile das Commonwealth. Auch deshalb, weil es sie regelmäßig mit jubelnden und Fähnchen schwenkenden Massen kleiner Negerkinder versorgt“, schrieb seinerzeit der Autor namens Boris Johnson etwas abschätzig und respektlos.

Lyndsey Watson (hinten Mitte) und ihre Familie hadern mit dem drohenden Brexit. Foto: privat

Heute ist solche Häme nicht mehr zu hören, vielmehr ist der Tory-Politiker Johnson, Ex-Bürgermeister von London, einer der engagiertesten Verfechter des Austritts ohne Wenn und Aber. Er gaukelt den Briten vor, nach der Unabhängigkeit von der EU werde man zu alter Größe aufsteigen.

Vor einem Jahr meinte er ganz euphorisch in einem Leitartikel kurz vor dem Commonwealth-Gipfel in London: „Nach dem Brexit haben wir wieder die Macht, frei Handelsverträge mit unseren Freunden aus dem Commonwealth zu schließen. Großbritannien wird dann das Beste aus florierenden Märkten machen.“ Und übersah dabei geflissentlich, dass viele der einstigen Kolonien mit Zurückhaltung oder gar deutlicher Skepsis auf solche Pläne zum „Great Global Britain“ reagieren. Die wirtschaftliche Realität wird ausgeblendet, denn der Handel mit den Commonwealth-Partnern spielt längst nicht die Rolle wie jener mit der EU. Die Briten handeln derzeit selbst mit Indien weit weniger als mit Italien, mit Pakistan viel weniger als mit Polen.

Engpässe drohen den Briten

Kein Wunder, dass sich die Regierungen von Ottawa bis Canberra gegen ein Austritts­votum ausgesprochen hatten. Was Johnson und Co. ignorieren: Kanada, Australien, Indien und andere Ländern werden für neue Handelsbeziehungen zu London ihre eigenen Bedingungen stellen – und viele davon werden dem Vereinigten Königreich gar nicht gefallen. Indien, das wirtschaftlich attraktivste Land im Commonwealth, denkt beispielsweise darüber nach, von den Briten niedrige Einfuhrzölle für seine Agrarprodukte zu verlangen.

Ganz zu schweigen von dem Wunsch, die britische Grenzen für Einwanderer aus Indien weiter zu öffnen. Ein Aspekt, der dem Brexit-Lager ja so gar nicht recht sein kann, da gerade die Einwanderungspolitik ein Argument von ihnen war, sich von der EU zu lösen. Ein Paradox, das sie bei der aktuellen Debatte gern unter den Tisch fallen lassen.

In den vergangenen Wochen machten Meldungen Schlag­zeilen, den Briten könnte zum Beispiel das Toilettenpapier knapp werden. Noch, so erklärt Lyndsey Watson, sei in den Geschäften nichts von angedrohten Engpässen bei Lebensmitteln oder anderen Dingen des täglichen Lebens zu spüren. Aber, so ist sie sich sicher, wenn der Brexit durchkommt, vor allem wenn er ohne einen Vertrag mit der EU passiert, werden auf mittlere Sicht ihre drei Kinder und ihre – bisher – fünf Enkel dafür die Zeche zahlen.

Betrug an der Demokratie?

Sie hat allerdings die Hoffnung auf ein neues Referendum nicht aufgegeben, bei dem auch die Frage nach dem Verbleib in der EU gestellt wird. Denn das Argument, ein zweites Referendum wäre ein „Betrug an der Demokratie“, kann sie gar nicht nachvollziehen. Seit fast drei Jahren hätten die Verfechter eines Austritts Zeit gehabt, diesen vernünftig vorzubereiten und Verträge auszuarbeiten, die den Übergang für alle Seiten akzeptabel gestalten.

Doch nichts dergleichen sei passiert – „wie gesagt, sie haben immer nur erklärt, was sie nicht wollen“. Zudem sei nun vielen Briten vielleicht klar, mit welch falschen Argumenten für den Austritt geworben wurde: „Sie können die Folgen jetzt doch vielleicht besser einschätzen.“ Und neben den Vereinfachungen und Lügen des konservativen Establishments hat Lyndsey noch andere Schuldige für die verfahrene Situation ausgemacht: „Wir sind erzürnt über unsere Regierung – und ganz besonders über Premierministerin Theresa May.“

„Brexiteers“ und „Remainers“ unversöhnlich

Das Argument eines Betrugs an der Demokratie ist auch nach Ansicht politischer Analysten nicht zutreffend. Denn das Referendum im Juni 2016 ging nicht nur mit 52:48 Prozent denkbar knapp aus, es beteiligten sich daran nur 72 Prozent der Wahlberechtigten. Die Behauptung, die der millionenschwere Tory-Hinterbänkler und Erz-Brexiteer Jacob Rees-Mogg also immer wieder in die TV-Kameras schnöselt, dass „eine große Mehrheit der Briten“ für den Brexit gestimmt habe und man das respektieren müsse, entbehrt also jeder Grundlage.

So sehr die Watsons auf ein zweites Referendum hoffen – „der Ausgang ist auch dann offen. Ob es ein Ja zum Verbleib gibt, ist gar nicht klar“, bringt Lyndsey die tiefe Spaltung in der britischen Gesellschaft auf den Punkt.

Die „Brexiteers“ und die „Remainers“ stehen sich fast unversöhnlich gegenüber – Fakten spielen immer noch eine untergeordnete Rolle.

Gefahren der „direkten Demokratie“

Das völlig Verrückte an der ganzen Entwicklung ist eines: Das erste Referendum war politisch gar nicht bindend, sollte nur ein Stimmungsbild sein. Doch der damalige Premierminister David Cameron hatte nicht den Mumm, gegen das laute Getöse des Austrittslagers anzutreten und zu erklären, dass ihm der Ausgang viel zu knapp sei und man die Idee deshalb erst einmal ad acta lege.

Vielleicht ist das Brexit-Chaos ja doch als Fingerzeig dafür anzusehen, dass „direkte Demokratie“ ihre Gefahren birgt. Dass sie Populismus begünstigt und Probleme schafft, anstatt sie zu lösen. Das legt auch der Blick auf die sozialen Medien nahe, in denen Meinungen oft gezielt durch Bots und Behauptungen manipuliert werden – und gerade jene ansprechen, die in einer komplexen Welt auf ein­fache Antworten hoffen. Auch das wirkte sich schon beim Brexit-Drama aus.

Der drohende Brexit habe, so berichtet Lyndsey, bei Briten einen Run auf Pässe aus Irland oder den EU-Staaten aus­gelöst. „Unser Schwiegersohn ist zur Hälfte Holländer – er kümmert sich nun um einen niederländischen Pass.“

Am heutigen Samstag findet in London eine große Demons­tration „Exit from Brexit“ statt. Lyndseys Mann Julian wird daran teilnehmen.