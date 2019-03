Klöckner kommt zur Bauern-Demo nach Münster

Die Positionen im Dreieck Berlin-Brüssel-Münster liegen weit auseinander. Hintergrund ist der Streit zwischen Deutschland und der EU-Kommission in Brüssel über zu hohe Nitratwerte im Grundwasser. Viele Regionen – auch im Münsterland – weisen seit Jahren eine zu hohe Grundwasserbelastung auf. Ein Grund ist die Düngung infolge der intensiven Landwirtschaft.

Am Freitag wurde bekannt, dass EU-Kommissar Karmenu Vella die neuen Vorschläge Deutschland zu einer verschärften Düngeverordnung ablehnt. Begründung: einzelne Passagen seien immer noch „nicht ehrgeizig genug“, zudem solle die Verordnung früher in Kraft treten als von Deutschland geplant. Einigt man sich nicht, drohen Strafzahlungen in Millionenhöhe.

Zentrale Demo am 4. April

Die Landwirte reagierten am Wochenende. „Wir bekennen uns klar zu unserer Verantwortung im Gewässerschutz. Wo unsere Bewirtschaftungsweisen zu Problemen führen, müssen wir uns verändern“, sagte der Präsident des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, Johannes Röring, unserer Zeitung. Gleichzeitig warb Röring, der auch Bundestagsabgeordneter ist, um Geduld. „Verbesserungen in der Landbewirtschaftung oben zeigen sich oft erst Jahre später in Messergebnissen unten.“

Am 4. April ist eine zentrale Demonstration in Münster geplant, bei der die deutschen Landwirte ihre Position deutlich machen. Gerechnet wird mit bis zu 5000 Teilnehmern. Trotz aller Gesprächsbereitschaftssehen sich viele Tiermastbetriebe durch strengere Auflagen in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. „Die Stimmung in der Branche ist explosiv“, sagt ein Beobachter der Szene.

„ Es geht darum, zu verdeutlichen, dass Grundwasserschutz alle angehe, dass die EU Vorgaben mache und diese praktikabel sein müssten. Es geht darum, zu verdeutlichen, dass Grundwasserschutz alle angehe, dass die EU Vorgaben mache und diese praktikabel sein müssten. “ Julia Klöckner

Dies weiß natürlich auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner . Die CDU-Politikerin kündigte am Wochenende an, an der Kundgebung in Münster teilnehmen zu wollen. „Es geht darum, zu verdeutlichen, dass Grundwasserschutz alle angehe, dass die EU Vorgaben mache und diese praktikabel sein müssten“, schrieb sie auf Twitter.

Ihre Kabinettskollegin Svenja Schulze (Umwelt) zeigt dagegen weniger Verständnis für die Lage der Bauern. „Sauberes Wasser ist ein hohes Gut. Darum müssen wir dafür sorgen, dass die Überdüngung der Äcker aufhört“, sagte die SPD-Politikerin. „Auch um teure Strafzahlungen an die EU zu vermeiden, muss die Bundesregierung das Düngerecht schnell weiter verbessern.“

Tatsächlich schwellt der Rechtsstreit zwischen der EU und Deutschland über die Nitratbelastung des Grundwassers schon knapp zehn Jahren. 2016 wurde die Bundesrepublik vom Gerichtshof verurteilt, 2017 reichte Deutschland eine neue, schärfere Verordnung ein. Darin enthalten war eine pauschale Kürzung des Düngebedarfs für alle Kulturen um 20 Prozent, zudem eine pauschale Obergrenze von 170 Kilo Stickstoff pro Hektar für Dünger und Gülle. Genau diese Punkte stoßen bei Landwirten auf erhebliche Widerstände.