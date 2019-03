Es seien mehrere Straßen entlang des Sicherheitszauns zum Gazastreifen blockiert worden, teilten die Streitkräfte mit.

«Es ist auch beschlossen worden, landwirtschaftliche Arbeiten in den Gebieten am Sicherheitszaun zu stoppen», hieß es in der Mitteilung. Die Anwohner wurden aufgerufen, den Anweisungen der Armee zu folgen.

In der Gemeinschaftssiedlung Mischmeret nordöstlich von Tel Aviv war am frühen Montag eine aus dem Gazastreifen abgefeuerte Rakete in einem Haus eingeschlagen. Sieben Menschen wurden verletzt, darunter Kinder. Israel machte die im Gazastreifen herrschende Hamas verantwortlich für den Angriff und kündigte eine harte Reaktion an.

Die militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen warnten Israel am Montag in einer gemeinsamen Stellungnahme vor Angriffen in dem Küstenstreifen. «Unsere militanten Kämpfer werden auf jeden Angriff auf Gebäude, Menschen oder ihren Besitz hart reagieren», hieß es. Dabei könnten Ziele in ganz Israel angegriffen werden. Gleichzeitig hieß es in der Stellungnahme, es gebe Bemühungen Ägyptens, die Ruhe wiederherzustellen.