Auch wenn sich der FCN in dieser Spielzeit nichts mehr dafür kaufen kann, aber die Elf von Trainer Bernd Hahn gehört wieder zu den drei Besten der Liga. 2:0 gegen Leer, 2:0 gegen Laer – das sind die jüngsten Erfolgserlebnisse der Nordwalder. Jetzt kommt mit Amisia Rheine eine Mannschaft, die in der Rückrunde erst einen Sieg landen konnte und in den letzten vier Spielen gegen Hauenhorst (0:1), Neuenkirchen II (3:3), Preußen Borghorst (0:5) und Metelen (1:2) nur einen Zähler holte. „Das war wichtig, dass wir gewonnen haben. Davor haben wir drei Spiele verloren. Jetzt haben wir wieder Selbstvertrauen“, sagt Trainer Bernd Hahn, der auf einige Leistungsträger in dieser Partie verzichten muss