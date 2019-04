Kommission legt Bericht zu sexuellem Kindesmissbrauch vor

Die Kommission untersucht alle Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik und in der DDR. Sie soll Strukturen und Bedingungen aufdecken, die Missbrauch in der Vergangenheit ermöglicht und begünstigt haben - um daraus Lehren für die Gegenwart zu ziehen.

Das Thema sexueller Kindesmissbrauch sei nach wie vor «sehr, sehr groß», betonte Familienministerin Franziska Giffey (SPD) erst vor wenigen Tagen. Nach der soeben veröffentlichten Polizeilichen Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr 13 683 Kinder als Opfer von sexuellem Missbrauch erfasst. Die Dunkelziffer ist nach Aussage von Experten aber viel größer.