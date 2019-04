Bühne frei für den Anti-Trump

„Ich kann gar nicht sagen, wie wir Sie vermissen!“ Moderator Cristián Gálvez bringt nach seinem einstündigen Gespräch mit Barack Obama das Gefühl der 14 000 Besucher in der Lanxess Arena in Köln auf den Punkt. Es gibt stehende Ovationen.

Wie sieht modernes Führungsverhalten aus? Das war Obamas Thema. In die Tagespolitik mischen sich US-Präsidenten nach ihrer Amtszeit ja eigentlich nicht mehr ein. Doch sie schimmerte überall durch. Obama steht einfach in fast allen Punkten für das komplette Gegenteil von Donald Trump . Schon allein seine äußere Erscheinung: Subtil, schmal und sensibel wirkt er, zeigt nur wenig Gestik, hält die Beine ruhig übereinandergeschlagen. Nur mit eleganten Handbewegungen unterstreicht er seine souveränen Aussagen. Er wirkt in seinem Sommeranzug und blauem offenen Hemd sehr modern und cool.

Nachdenklich statt marktschreierisch

Und dann die Inhalte: Er spricht von Geduld, von Zuhören, vergleicht die US-Administration mit einem großen, schwerfälligen Schiff, das man nur langsam und mit Feingefühl in die richtige Richtung lenken kann. Er wirkt noch nachdenklicher und reflektierender als früher. Vielleicht, weil er sich positiv von den marktschreierischen Motivationscoaches des sehr kommerziellen „Leadership-Events“ abhebt, die zuvor das Publikum in die Mangel genommen hatten. Vielleicht, weil er befreit vom Kampf um die Gunst der Wähler seinen analytischen, fast zweiflerischen Charakter noch mehr nach vorne kehrt.

Manchmal blitzt dann seine schelmische Art durch. Besonders, wenn er über den Alltag mit seiner Frau Michelle spricht. „Sie ist so stark, lustig, sieht toll aus, sie kann tanzen, sie ist schlau“, schwärmt er. „Ich konnte nicht einmal eine Kaffeemaschine bedienen“, erzählt er dann über seine Rückkehr ins normale Leben nach den acht Jahren im Weißen Haus. Was er da als erstes getan habe? „Ich habe geschlafen. Michelle und ich haben einfach nur geschlafen.“

Obamas Erfolgsgeheimnis und Seitenhiebe auf Trump

Sein Erfolgsgeheimnis? „Man muss den Menschen zuhören, verstehen, was ihnen wichtig ist.“ Man müsse einen Raum schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt fühle, erklärt Obama. Er spricht viel darüber, wie er verschiedenen Menschen im Team zusammengeführt habe. Er habe viel Energie in diesen „Kulturwandel“ im Weißen Haus gesteckt. „Und so gab es in den acht Jahren keinen Skandal und keiner ging ins Gefängnis“, betont er und erntet mit seinem Seitenhieb auf Trump Beifall.

Der durch und durch rationale Obama kritisiert auch den Einzug von Fake News in die Politik. „Wenn man zu mir sagt, ein Tisch ist ein Baum, dann habe ich ein Problem.“ Es sei ein große Gefahr für die Demokratie, wenn es keinen Konsens mehr über grundlegende Fakten gebe. Außerdem outete er sich als Feminist: „Firmen mit Frauen in wichtigen Positionen sind erfolgreicher.“ Als sich in seinem Team Frauen beschwert hätten, dass sie kaum zu Wort kommen würden, habe er sie dann immer zuerst etwas sagen lassen. Denn bei ihnen käme meistens viel mehr heraus. „Wir sollten unsere Töchter so erziehen, dass sie sich nicht mehr kleinmachen müssen.“

266 Euro für das Ticket: „Das war es mir wert“

Er setzt gerade beim Klimaschutz auf junge Menschen. „Diesen Kampf kann man doch nicht alten Leuten wie mir überlassen.“ Er sei „zuversichtlich und vorsichtig optimistisch“, dass die USA im Klimaschutz bald wieder führend sein werden.

„Ich glaube an die Kraft des Wandels“, sagt er zum Schluss. Da ist es wieder. Sein Leitmotiv „Change“ – es durchzieht in diesem „Obama“-Moment die Arena. Junge Führungskräfte weltweit zusammenführen – darauf komme es ihm jetzt an. Doch morgen (am Freitag) in Berlin treffe er auch Angela Merkel, „meine alte Freundin“.

„Er ist so etwas wie der gute Mensch in der Weltpolitik, der amerikanische Traum“, bringt es Zuhörerin Octavia Gentemann-Schmidt am Ende auf den Punkt, die lange für die 266 Euro für das Ticket gespart hat. „Er hat uns in diesen entmutigenden Zeiten inspiriert. Das war es mir wert.“