Die SpVgg Langenhorst-Welbergen schlägt sich wacker in der Kreisliga A. Der Aufsteiger holt gegen Mannschaften seiner Kragenweite die zum Klassenerhalt erforderlichen Punkte und lässt sich auch nicht von den Spitzenteams der Liga abschießen. Das können die Langenhorster am Sonntag erneut unter Beweis stellen, wenn es gegen „Überflieger“ Germania Hauenhorst geht. Drei Mal spielten sie in dieser Saison schon gegen den Spitzenreiter. Zwar gab es im Hinspiel, im Kreispokal und im Testspiel Niederlagen, jedoch gingen die Schützlinge von Thorsten Bäumer in allen Partien in Führung. Kein Wunder also, dass sich der Trainer auch vor dem erneuten Aufeinandertreffen kämpferisch gibt: „Wir müssten einen Sahnetag erwischen und Germania völlig neben sich stehen. Dann könnte es was werden. Man ist nie chancenlos.“ -hg-