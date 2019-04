Das war wohl ein Schnellschuss: Das Anbringen des absoluten Halteverbotsschildes in der oberen Freckenhorster Straße (die WN berichteten) zeigt zwar bereits Wirkung, ist allerdings für die Katz, da es wohl falsch platziert ist. Folgt nach dem Schild eine Straße, wie in diesem Fall die Kurze Kesselstraße, wird das Verbot automatisch wieder aufgehoben. Auf der gegenüberliegenden Seite ist es richtig, prangt nach den Straßen In den Lampen und Brünebrede erneut das absolute Verbotsschild. Holger Niemeyer, Teamleiter Sachgebiet Ordnung und Sicherheit, bestätigte auf WN-Anfrage, dass sowohl der Standort des Verbotschildes als auch die Möglichkeit des Be- und Entladens zurzeit überprüft und gegebenenfalls geändert wird.