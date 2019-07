Angstgegner? Gut möglich, denn schon das Hinspiel verloren die Kicker des FC Nordwalde mit 1:2. „Gegen Rodde haben wir schon immer schlecht ausgesehen. Ein unbequemer Gegner, der schwer zu bespielen ist“, sagt Nordwaldes Trainer Bernd Hahn , der sich wünscht, dass seine Spieler das am Montag ausblenden. „Schwer zu erklären, aber das spielt sich im Kopf ab“, meint Hahn, der auf Tobias Jostarndt und Julian Schoo in dieser Begegnung verzichten muss. Alle anderen Akteure sind mit von der Partie. Die Eintracht hat zuletzt 2:2 gegen den FSV Ochtrup gespielt und dadurch einen Platz in der Tabelle eingebüßt. Nordwalde hingegen hat mit 4:1 gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen gewonnen und ist in Rangliste auf drei geklettert. „Wir haben noch sechs Spiele“, deutet der Trainer an, dass er die am liebsten alle gewinnen will, denn „vielleicht können wir ja noch ein wenig nach oben klettern.“ -gs-