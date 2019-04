SG Telgte will den Lauf des BSV Brochterbeck beenden

Damen-Landesliga -

Beide Aufgebote kämpfen um den Klassenerhalt in der Frauen-Landesliga. Allerdings hat der BSV Brochterbeck derzeit den etwas besseren Lauf und drei Matches in Folge gewonnen. Die SG Telgte baut am Ostermonatg um 15 Uhr auf zurückgekehrte Urlauberinnen.