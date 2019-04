Weber lehnt Beitritt der Türkei zur EU ab

Redner wie der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet und sein bayerischer Amtskollege Markus Söder warnten vor dem weiteren Erstarken von Populisten von rechts und links. „Wir lassen uns unser Europa nicht von den Populisten kaputt machen“, sagte Laschet. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer attackierte sowohl SPD als auch die Grünen für mangelnde Innovationskraft in Deutschland.

Weber berichtete von seinen Reisen durch Europa, wo in vielen Ländern wie zum Beispiel in Griechenland wieder konservative Politiker die Chance haben in Regierungsverantwortung. Der Bayer betonte seine Heimatverbundenheit, seine Grundwerte als Katholik. „Wir brauchen ein geerdetes Europa, ein bürgernahes Europa des Zuhörens und Verstehens“, sagte der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei in seiner Rede. Nach einem Rückblick auf das europäische Einheitswerk nach dem Hass des Zweiten Weltkriegs („Wir müssen diesen Politikern, die diesen Hass überwunden haben, sehr, sehr dankbar sein.“) und dem Geschenk der Deutschen Einheit attackierte Weber die Populisten. „Dieses Europa, ein christdemokratisch geprägtes, lassen wir uns durch diese Populisten nicht kaputt machen.“ Die Union sei die Europa-Partei. Versäumnisse zum Beispiel wie bei der Datensammlung europäischer Gefährder oder des personellen Aufbaus der europäischen Grenzschutzorganisation frontex will Weber als möglicher Kommissionspräsident beschleunigen.

Mehr Forschung im Kampf gegen Krebs

Er kündigte an, sich auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, die medizinische Forschung im Kampf gegen den Krebs zu intensivieren. Auf wirtschaftspolitischer Hinsicht will der CSU-Politiker vor allem China deutlich machen, dass nationale Handelsbeschränkungen nicht zu akzeptieren seien, wenn die dortige Wirtschaft freien Zugang zu europäischen Märkten verlangt. In zukünftigen Handelsverträgen soll auf internationaler Ebene ein Passus des Verbots der Kinderarbeit verankert werden. Der Brand von Notre Dame sei nicht nur ein Brand in einer französischen Kirche, sondern habe ihn als Europäer und Christ in seiner Identität getroffen, sagte Weber.