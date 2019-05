Re-Live: So hat Europa gewählt

Brüssel -

Ernüchterndes Ergebnis für die Union, dramatische Verluste für die SPD: Laut Hochrechnung kommen die Sozialdemokraten bei der Europawahl auf weniger als 16 Prozent der Stimmen und werden von den Grünen als zweitstärkste Kraft abgelöst. Die Volksparteien verlieren in ganz Europa. Bei der Landtagswahl in Bremen bahnt sich ein Machtwechsel an.