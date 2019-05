«Die Beziehungen zwischen den großen Mächten - zum Beispiel die USA, Russland und China - waren noch nie so dysfunktional, wie sie es jetzt gerade sind», sagte Guterres der ARD in New York. «Deswegen ist es jetzt gerade auch sehr schwer für den UN-Sicherheitsrat . (...) Wenn wir eine echte Krise haben, sei es in Syrien oder in Zusammenhang mit dem Iran oder etwas anderes, dann ist es fast unmöglich, eine einstimmige Entscheidung im Rat zu bekommen.» Das beunruhige ihn sehr, sagte Guterres weiter.

«Wir leben in einer Zeit großer Spannungen auf globaler Ebene», fuhr der UN-Chef fort. «Und wir sehen den Sicherheitsrat paralysiert in Hinblick auf einige der größten Gefahren für den Weltfrieden - und das besorgt mich natürlich enorm.»