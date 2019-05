Münster -

Von Michael Giese

Diese Europawahl gilt als Schicksalswahl, denn im Zeichen des Brexit verspüren europakritische Parteien deutlich Aufwind. Die Mobilisierung der politischen Mitte wird zur Herausforderung für ein zukunftsfähiges Europa. Europa, was nun? Kritik an Brüssel kommt beim Wähler immer gut an. Doch ist diese Union ein Sanierungsfall? Oder fehlt schlicht der politische Mut zum Aufbruch?