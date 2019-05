Am Montag, 27. Mai, beginnen in der Straße Im Hook Bauarbeiten. Zwischen Bodelschwinghstraße und Am Schnaat werden die Fahrbahn und die Gehwege erneuert. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Dabei werden die gesamte Fahrbahn sowie die beidseitigen Gehwege einschließlich Unterbau aufgenommen, neu aufgebaut und gestaltet. Die Fahrbahn soll mit einer Asphaltdecke befestigt und auf beiden Seiten von einem Gehweg begrenzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zur Verkehrsberuhigung sehen die Planungen vor, von Borden eingefasste Baumscheiben im Fahrbahnbereich anzuordnen. Zusätzlich werden Parkflächen im Fahrbahnbereich markiert.

Die Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise und sollen voraussichtlich bis November abgeschlossen sein. Der erste Abschnitt umfasst den Bereich von Am Schnaat bis zum Avereschweg, der zweite vom Avereschweg bis zur Bodelschwinghstraße.

Im Rahmen der Arbeiten ist nach Angaben der Verwaltung mit Behinderungen zu rechnen. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Die Parkmöglichkeiten stehen ab Montag aufgrund der Baustelle nur noch eingeschränkt zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es im städtischen Fachdienst Straßenbau (E-Mail straßenbau@lengerich.de).