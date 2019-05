Wie war die Resonanz am Samstag im Vergleich zur ersten Auflage?

Marc Mense : Gestern war es nicht nur gefühlt doppelt so voll wie beim letzten Mal. Wir haben wirklich eine Lücke gefüllt, von der keiner wusste, dass sie da war. Die Leute kommen von Flensburg bis zur Schweiz oder Frankreich – von überall.

Hätten Sie bei den ersten Planungen zu „Annotopia“ mit einem solchen Erfolg gerechnet?

Mense: Ich hätte nie gedacht, dass wir so durchstarten. Normalerweise braucht das Jahre, um sich aufzubauen. Die Resonanz war bei unserem Debüt schon mehr, als wir zu träumen gewagt haben und wurde dieses Jahr kräftig getoppt.

Wird das Festivalgelände im nächsten Jahr noch größer?

Mense: Eine Erweiterung in Richtung Burg Lüdinghausen ist auf jeden Fall nötig. Dadurch werden die Preise etwas höher, aber wir bieten in den nächsten zwei Monaten eine Aktion an, bei der die Tickets online zum alten Preis zu haben sind. -awf-