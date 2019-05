Misstrauensvotum in Österreich erfolgreich

Wien -

Österreich braucht eine neue Regierung: SPÖ und FPÖ haben Kanzler Sebastian Kurz und sein gesamtes Kabinett am Montagnachmittag durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Es war das erste er folgreiche Misstrauensvotum in der Geschichte des Alpenlandes. Auch der haushohe Sieg der ÖVP bei der EU-Wahl am Sonntag hielt die sozialdemokratische SPÖ und die rechte FPÖ nicht von ihrem Vorhaben ab.