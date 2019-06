Wie ist die Resonanz in diesem Jahr im Vergleich zum Debüt vor zwei Jahren?

Marius Schneider : Beim ersten Mal war die Veranstaltung schon kurz nach Beginn des Kartenverkaufs vollständig ausgebucht, und das ist auch in diesem Jahr wieder der Fall.

Findet „Fairness für Pferde“ auch an anderen Veranstaltungsorten statt?

Schneider: Nach dem Erfolg unseres ersten Seminarwochenendes vor zwei Jahren hier in Lüdinghausen fand die Veranstaltung vergangenes Jahr in Schweden statt. Dieses Mal sind wir wieder in Lüdinghausen und werden „Fairness für Pferde“ alle zwei Jahre hier veranstalten.