Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat am Montag die „heiße Phase“ beim Bau eines neues Geschäftshauses in der Altstadt begonnen. Bereits am 15. November, also in gut fünf Monaten, soll auf dem Gelände des ehemaligen Hotels „Haus Werlemann“ die neue Filiale der Drogeriekette Rossmann eröffnet werden. Das sagte Investor Hendrik Olliges im Beisein von Bürgermeister Wilhelm Möhrke .

Verkaufsfläche wird das Geschäft rund 700 Quadratmeter haben, insgesamt stehen circa 900 Quadratmeter zur Verfügung. Die Fertigstellung von zwei Wohnungen, die ebenfalls zu dem Komplex gehören werden, sei für Frühjahr 2020 anvisiert, so Olliges weiter. Die Kosten für das Vorhaben beziffert er auf einen „deutlich siebenstelligen“ Euro-Betrag.

Als „einen Gewinn“ für Lengerich bezeichnete der Bürgermeister das Projekt. Er erinnerte daran, dass es „eindringlicher Wunsch“ der Stadt gewesen sei, die Fassade zur Fußgängerzone zu erhalten. Das sei gelungen. Zudem gebe es nach dem Neubau des „Neuen Markt-Karrees“ nun ein weiteres großes Bauvorhaben, das von einem Investor von außerhalb in Lengerich realisiert werde. „Ein sehr positives Zeichen“, so Möhrke.

Olliges zeigte sich überzeugt, dass gerade die in Lengerich so viel diskutierte Fassade ein Hingucker wird. Die Wand werde neu verfugt und gereinigt und bekomme einen seitlichen Anbau, der sich in der Optik bewusst vom alten Stil absetze. Die technische Lösung sehe vor, dass direkt hinter der Fassade eine Innenschale entstehe, die die Verbindung zum Neubau herstellt.

Zudem informierte der Emsländer darüber, dass mit der evangelischen Kirchengemeinde vereinbart worden sei, die vor Wochen gefundenen menschlichen Knochen zu bestatten. Darunter waren unter anderem mehrere Schädel. Sie alle wurden in die Gerichtsmedizin nach Münster gebracht. Seitens der Polizei liegen bislang weder Informationen über deren Alter vor noch darüber, ob es Spuren gibt, die etwas über die Todesursache aussagen könnten. Olliges verwies beim Ortstermin darauf, dass es seitens der Kirchengemeinde den Hinweis auf einen alten Friedhof gegeben habe, der früher direkt an der Stadtkirche lag (WN berichteten). In dessen Nachbarschaft habe es während der Franzosenzeit vor rund 200 Jahren noch ein weiteres Gräberfeld für Soldaten gegeben. Das könnte demnach die Knochenfunde erklären.