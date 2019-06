Tonnenweise Lebensmittel landen jeden Tag in den Müllcontainern von Supermärkten, wegen abgelaufener Haltbarkeitsdauer oder anderer, oftmals kleiner Mängel - obwohl viele dieser Produkte noch essbar sind. Wer diese weggeworfenen Lebensmittel allerdings aus dem Müll nimmt, der macht sich strafbar. Das sogenannte "Containern" erfüllt in Deutschland den Straftatbestand des Diebstahls oder Hausfriedensbruchs.

Das wollte Till Steffen , Grünen-Politiker und Justizsenator in Hamburg, jetzt ändern. Bei einem Treffen der Justizminister der Länder stellte er den Antrag zur Legalisierung des "Containerns" - und scheiterte. Die Mehrheit der CDU-Länder stimmte gegen Steffens Vorschlag, wie auf der Abschlusspressekonferenz des Treffens bekannt wurde.

So begründen die CDU-Minister die Ablehnung

Die CDU-Minister begründen dies damit, dass Menschen in solche unwürdigen und unhygienischen Situationen überhaupt erst nicht kommen sollen. Sie verweisen auch auf Haftungsfragen und geltende Rechtsprinzipien wie Eigentum oder Schutz des Hausfriedens. Im Zentrum sollte, so ein Beschluss, die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung stehen. Lebensmittelketten sollten etwa den Tafeln leichter und ohne Nachteile spenden dürfen. Nach Ansicht von Hamburgs Senator Steffen können die meisten Menschen in Deutschland die rechtliche Einstufung des „Ansichnehmens“ von entsorgten Lebensmitteln als Diebstahl nicht nachvollziehen.