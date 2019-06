Nach der Dressur hatte Ingrid Klimke bei der Vier-Sterne-Vielseitigkeit in Wiesbaden mit Hale Bob noch auf Kurs Titelverteidigung gelegen. Den aber hat die Reitmeisterin des RV St. Georg Münster im anschließenden Springen vorerst verlassen. Drei Abwürfe – am ersten, zehnten und letzten Hindernis – leistete sich Klimke und rutschte mit nun 28,40 Punkten von Platz eins ab auf den sechsten Rang. Im Viereck hatte sie im Sattel des Wallachs zuvor mit 83,61 Prozent (umgerechnet 16,40 Punkte) eine überragende Leistung gezeigt. Vor dem Geländeritt am Samstag führt Julia Krajewski (Warendorf) mit Samourai du Thot (21 Punkte) vor Michael Jung (Horb) mit Star Connection (22,20).