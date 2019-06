Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder hat seine SPD vor Jahr und Tag vor den Qualitäten eines CDU-Kanzlerkandidaten Armin Laschet „gewarnt“. Der NRW-Ministerpräsident verfüge über gute Kontakte in die Wirtschaft und betone auch die soziale Frage. Für die SPD werde er damit zu einem schwierigen Gegner.Schröders Einschätzung gilt sicher noch heute. Und das aktuelle Raunen über eine Kandidatur des einflussreichen Aacheners, der bundes- und europapolitische Erfahrungen mitbringt, ist Teil des politischen Geschäfts. Warum sollte Laschet aber auch ruhig sein, wenn er eine Achsenverschiebung in der Partei zu einer konservativeren Ausrichtung beobachtet oder die Parteivorsitzende wie beim Thema Meinungsmache auf glattem Parkett ins Rutschen gerät?Die CDU kann wegen der miesen Wahl- und Umfrageergebnisse nicht pausieren. Sie muss diskutieren und Strategien für die Zeit nach Merkel entwickeln. Und natürlich auch auf Köpfe schauen. Möglicherweise viel schneller als gedacht, wenn die in Personal- und Richtungsdebatten verstrickte SPD den Bruch der Koalition herbeiführt. Laschet stünde, wenn er die großen Themen der Kanzlerschaft setzen kann, sicherlich bereit.