Zwischen Ausgrenzung und Armut

Die Besuche in nagelneuen Produktionshallen deutscher Unternehmen, die Gespräche in kühlen Konferenzräumen über die in Deutschland und auch zu Hause gefragten rumänischen Fachkräfte rücken auf der steinigen Piste in den Hintergrund.

Draußen ziehen alte, verfallende Häuser vorbei, bis der Bus das in einem Tal gelegene Bauerndorf Cotus erreicht. Die letzten Meter geht Laumann zu Fuß. In sengender Sonne bei mehr als dreißig Grad macht er sich mit Bürgermeister Szabolcs Sofalvi , zu dessen Gemeinde Sangeorgiu de Mures gehört Cotus, auf den Weg in eine Siedlung von 300 Roma. „Alle Häuser hier sind illegal“, bemerkt der Bürgermeister zu den oft nur notdürftig aus Stein, Holz und Wellblech gebauten Hütten und Häusern. Trotzdem hat er Wasser- und Abwasserrohre und Strom verlegen lassen.

Am Ende des Dorfes, bevor die staubige Straße in einem schmalen Feldweg mündet, wartet die Familie von Sarina Tarima und Adam Bolazs mit ihren elf Kindern. Sie wissen, dass sie heute hohen Besuch bekommen, dass sie ihre ärmlichen Verhältnisse gewissermaßen zur Schau stellen. Maria Recsei, die hier und in benachbarten Dörfern für die Caritas ein Programm für die Roma betreut, hat sie vorbereitet. Die Caritas sorgt sich darum, dass das Leben der Roma hier am Rande der Gesellschaft nicht in einer Sackgasse endet. Denn deren Armutsrisiko ist mit 84 Prozent doppelt so hoch wie der Landesdurchschnitt. Die Caritas bringt Roma-Kinder in Kitas und Schulen, nimmt die Eltern an die Hand.

„Sie müssen hier raus kommen. Dafür brauchen sie einen Job und dafür eine Schulausbildung“, sagt Bürgermeister Sofalvi. „Sie müssten ihre Mentalität ändern.“ Weil Kinder aber in der Schule ausgegrenzt werden, bleiben sie oft zu Hause. Er ist darum froh, dass die Caritas nicht locker lässt.

Ausgrenzung und Armut bedingen einander mitten im durchaus wohlhabenden Siebenbürgen. Vater Adam Bolazs verdient in der Kreisstadt Targu Mures als Bauarbeiter 400 Euro monatlich. Viele andere Väter und Mütter aus den Roma-Siedlungen sind aber windigen Geschäftemachern ins Ruhrgebiet gefolgt, wo sie sich zu horrenden Mieten in abgewirtschafteten Häusern mit vielen ein Zimmer teilen müssen und auch sonst wenig vom versprochenen Geld behalten. Oft bleibt ihnen nicht mal das vom deutschen Staat rechtmäßig gezahlte Kindergeld.

Dass sich in einer verzweifelten Lage viele auf den Weg nach Deutschland machen, verstehe er zwar jetzt, meint Laumann, als er Cotus hinter sich lässt. Aber es sei inakzeptabel, dass die sozialen Probleme Rumäniens aufs Ruhrgebiet abgewälzt würden. „Das wird mir nicht so schnell aus dem Kopf gehen“, sagt der Minister. „Was bringt es für ein Unglück über die Menschen, wenn sie diskriminiert werden, nur weil sie einer bestimmten Bevölkerungsgruppe angehören.“

Zerrissene Familien sind dabei nicht nur ein Roma-Schicksal. Von den fast 19 Millionen Rumänen arbeiten vier Millionen im Ausland – mehr als jeder Fünfte. Etwa 130 000 sind es in NRW. Die Vorsitzende des Sozialausschusses im Landtag, die Gelsenkirchener SPD-Abgeordnete Heike Gebhard, fasst das Spannungsverhältnis in einen Satz: „Die Bandbreite reicht von gut ausgebildeten Menschen, die auch zu Hause dringend gebraucht würden, bis zu denen, die hier keine Chance haben – aber bei uns auch nicht.“ Die soziale Schere in Europa dürfe nicht weiter auseinandergehen.

Laumann nickt. Beide haben dabei auch die vielen Werkvertrags-Arbeitnehmer aus Rumänien im Blick, ohne die viele Branchen nicht mehr auskommen. Die aber oft zu unfairen Konditionen eingesetzt würden. „Wir müssen in Europa zeigen, dass Freizügigkeit nicht Ausbeutung bedeutet.“