Beim Turnier in Borghorst wussten die Laerer Reiter zu überzeugen. Allen voran zwei junge Damen: Clara Möllers und Doctor Cooper gewannen eine Dressurpferde-A-Prüfung. Für den zweiten Sieg sorgte ­Michelle Wiens mit ihrer Wilaika in einem L-Punktespringen mit Joker. Jeweils als Dritte landeten Lena Gerdener und Lewandowski (A-Stilspringen) sowie Janina Feldkamp und Chacomo (L-Springen) auf dem Treppchen. Rang vier gab es für Emma Heckmann und Caremiro im Stil-Spring-WB. Drei Mal Platz fünf hieß es für Anna Delorme und Jigranto (L-Dressur), Alina Voß und Butz (Reiterwettbewerb) sowie Lisanne Steinigeweg und Nobel Girl (Stil-A-Springen). Zwei Gerdeners waren auf dem Turnier in Südlohn-Ording am Start. Stephan platzierte sich abermals mit Feeeriek in einem S-Springen (Rang 13), seine Frau Lisa wurde auf Hey Prodigy Zweite in einem A**-Springen.