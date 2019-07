Begeisterung im Pfarrgarten

Das Sommer- und Familienfest der Everswinkeler Kolpingsfamilie machte am Sonntagnachmittag seinem Namen mal wieder alle Ehre. Denn es war wirklich für jeden etwas dabei. Bei den zahlreichen Spieleangeboten, wie „Glücksrad“, „Hüpfburg“, „Vier gewinnt“, dem Kolping-Karussell und der großen Schaukel, vergnügten sich die Jüngeren, während die Erwachsenen es sich im Café gut gehen ließen. „Ich komme immer gerne schon so früh, denn hier gibt es den besten selbst gemachten Kuchen“, war aus den Reihen der Besucher zu hören.

Kolping-Sommerfest Everswinkel 1/19 Das Programm beim Kolping-Sommerfest bot für jeden Besucher etwas. Foto: Günther Wehmeyer

Ihre Begrüßung nutzte Sabina König als Vorsitzende der Everswinkeler Kolpingsfamilie für die Spendenübergabe aus der Altkleidersammlung an Pfarrer Thomas. „Wir werden an der Schule in meinem Bistum in Indien dafür Toilettenanlagen bauen“, erläuterte er die Verwendung des ansehnlichen Betrages.

Die Mittagshitze dürfte wohl zunächst den einen oder anderen vom Besuch zurückgehalten haben. Das änderte sich dann aber schlagartig, als die ersten Mitglieder der Tanzgruppen des „Hauses der Generationen“ mit ihren Familien als „Fanclubs“ im Pfarrgarten eintrafen.

Passend zum Beginn der Tanzvorführungen hatte das Jugendblasorchester das Stück „Shut up and dance“ angestimmt. Mit den „Young Dancers“, den „Jumpies“, den „Fresh Boys and Girls“, dem „Magic Mooves“ und den „Dancing Kids“ waren die Altersgruppen von sechs bis 17 Jahren vertreten. Mit der Präzision der Bewegungen und mit den mitreißenden Choreografien begeisterten die Gruppen die Zuschauer.

Extra für dieses Fest hatte Brigitta Kraß mit zehn Kindern ein Musical einstudiert. „Daniel in der Löwengrube“ lautete der spannende Titel. Mit eingängigen Melodien und schönen Kostümen bezauberten die Kleinen ihr Publikum im Saal.

Die Besatzung des Getränkestandes hatte sicher keinen Grund, sich über mangelnden Umsatz zu beklagen. Am Bratwurststand gab es für Liebhaber deftigerer Kost Bratwurst und Pommes. Das Spiel des Jugendorchesters des BOE sorgte mit schönen Melodien für die richtige Festtagsatmosphäre, und die Tombola hatte rund 250 attraktive Preise zu bieten.

Bei inzwischen angenehmeren Temperaturen nutzen die Besucher nach Schluss des offiziellen Programms die Zeit zum Plaudern unter dem lauschigen Blätterdach des Pfarrgartens.