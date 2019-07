Ein 48-jähriger Ascheberger wurde bei einem Unfall auf der B 58 in der Bauerschaft Emkum am Freitag schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Motorradfahrer dort gegen 16.30 Uhr in Richtung Lüdinghausen unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Krad verlor. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, stürzte in den Graben und verletzte sich dabei schwer.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die B 58 gesperrt.