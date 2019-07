Bundeskanzlerin zu Besuch in Görlitz

Görlitz (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU ) hat sich bei einem Besuch in Görlitz am Montag in bester Verfassung präsentiert. Für ein paar Stunden besuchte sie am Nachmittag den Standort von Siemens in der deutsch-polnischen Grenzstadt.

Merkel besichtigte im Beisein von Siemens-Chef Joe Kaeser und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mehrere Stationen der Dampfturbinen-Fertigung. Gut gelaunt und sichtlich entspannt fragte Merkel immer wieder nach Details.

Über den Gesundheitszustand der Kanzlerin war seit Wochen spekuliert worden, nachdem sie bei drei öffentlichen Auftritten im Stehen stark gezittert hatte. Zuletzt absolvierte sie die Begrüßung der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen mit militärischen Ehren teilweise im Sitzen. Beide Frauen nahmen bei dem Treffen vergangene Woche während der Nationalhymnen auf Stühlen Platz - ein einmaliger Vorgang. Bei der Militärparade in Paris am Sonntag, bei der Merkel lange stehen musste, zitterte sie nicht. In Görlitz war ihr ebenfalls kein Zeichen von Schwäche anzumerken.

Siemens will mit dem Land Sachsen und der Fraunhofer-Gesellschaft auf seinem Görlitzer Werksgelände einen Innovationscampus entwickeln. High-Tech-Firmen, Start-ups und Forschungsinstitute sollen sich dort ansiedeln. Damit sollen Investitionen von etwa 30 Millionen Euro und 100 neue Jobs verbunden sein.

Dabei geht es etwa um ein Labor von Siemens und Fraunhofer, in dem beide Partner die Wasserstoffforschung vorantreiben wollen. Nach den Worten von Siemens-Chef Kaeser geht es darum, sich auf die Zeit nach der Kohle vorzubereiten. Es sei viel über den Strukturwandel gesprochen worden, jetzt sei es an der Zeit zu handeln: «Wir haben keinen Planeten B.» Der «grüne Wasserstoff» biete enorme Möglichkeiten. Einen Seitenhieb auf die AfD gab es auch: Die Investition sei ein Signal an diejenigen, «die Ängste und Sorgen der Menschen für ihre Zielen nutzen». Der Konzern schaffe «wirkliche Alternativen» für Görlitz und Ostsachsen.

Merkel lobte das Engagement für den Standort Görlitz und zeigte sich von dem dort gefertigten Produkt fasziniert. Solche Präzisionsturbinen ließen ein «Physikerherz» höher schlagen, sagte sie. Wichtig sei, dass aus der Industrieregion eine Innovationsregion werde. Mit der Forschung zur Wasserstofftechnologie sei dafür ein Grundstein gelegt. Der Bund werde das begleiten.

Am Montagabend trat Merkel dann in Dresden auf. Dort wurde sie von Anhängern des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses ausgepfiffen und ausgebuht. Zudem riefen etwa 50 Menschen vor dem Albertinum in der Altstadt, wo Merkel Ehrengast bei einem Frauennetzwerktreffen war, «Hau ab» und «Merkel muss weg». Pegida nutzte seinen montäglichen «Abendspaziergang» für einen Abstecher zum Albertinum. Zudem hatte der Anführer des Bündnisses, Lutz Bachmann, eine Spontan-Demo vor dem Gebäude angemeldet. Das Zusammentreffen dauerte nur wenige Minuten.

Abgeschirmt von Polizei und Sicherheitskräften verschwand Merkel in dem Gebäude. Sie sollte dort eine Impulsrede halten und gemeinsam mit Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) Fragen beantworten.