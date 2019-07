Wegen der Hitzewelle hat sich das Team des Waldschwimmbades dazu entschlossen, auch am Freitagabend bis 20 Uhr zu öffnen und allen Interessierten eine Abkühlung zu ermöglichen. Das teilten die Verantwortlichen bei der Stadt mit. Am Wochenende wird das Bad jeweils um 19 Uhr schließen. Sollte es in der kommenden Woche weiter heiß sein, würde kurzfristig über eine erneute Erweiterung der Öffnungszeiten entschieden.