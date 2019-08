Mit dem Kinder- und Jugendzentrum geht es am Montag, 5. August, zum Ketteler Hof nach Haltern. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Emstor 5, die Rückkehr wird um 17 Uhr sein. Teilnehmen können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. Mitzubringen sind 15 Euro sowie Verpflegung für den Tag. Anmeldungen und Fragen nur per Mail an info@jugendzentrum-telgte.de. Am Dienstag findet eine Hausolympiade statt. Verschieden Spiele drinnen und draußen werden von 16 bis 19 Uhr angeboten. Den Siegern winken Preise.