Aus touristischen Gesichtspunkten ist diese Nachricht interessant, sportlich zudem höchst reizvoll: Die Rugby Tourists spielen in der kommenden Spielzeit erstmals in der Nordstaffel der 2. Bundesliga und bekommen neue Gegner in bislang unbereisten Städten zu sehen. Für die Münsteraner geht es in der am 7. September startenden Spielzeit gegen den DRC Hannover, Victoria Linden, den FC St. Pauli, den Wiedenbrücker TV, Bremen 1860 und Hannover 78 II. Die Saison geht für die Tourists mit einem Heimspiel gegen Linden los. Bei so vielen neuen Kontrahenten beließ es die Mannschaft dafür beim bewährten alten Kapitän: Auch in der neuen Spielzeit wird Tim Hülskötter das Team anführen, sein neuer Stellvertreter ist Eduard Klaassen. Bereits vor zwei Jahren wünschten sich die Münsteraner einen Platz in der vermeintlich einfacheren Nordstaffel. Auch wenn sich die Recken vom Pleistermühlenweg mittlerweile aber auch längst gegen die Hochkaräter aus dem Westen beweisen können – und zweimal in Folge die Klasse hielten, freuen sich die Tourists auf die neuen attraktiven Reiseziele im Norden.