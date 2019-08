Christian Lütkenhaus , der heute um 20 und um 22 Uhr während der Italienischen Nacht mit den „White Sox“ zum Mitsingen auf der Appelhofstraße einlädt.

Wie dürfen die Ascheberger die Einladung verstehen?

Lütkenhaus: Wir werden zwei, drei Musiker vor Ort haben. Ein Keyboarder, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger sind als Begleiter geplant. Auf einer Leinwand am Hotel „Goldener Stern“ werden wir die Liedtexte zeigen, so dass alle Besucher der Italienischen Nacht mitsingen können. Es gibt an der SingBar auch Getränke.

Die White Sox sind Männer, die das Singen proben. Was müssen die Gäste mitbringen?

Lütkenhaus: Es dürfen Alle mitsingen: Männer und Frauen, Jung und Alt, Menschen mit und ohne Gesangskenntnisse, gerne auch laut. Es soll den Gästen Spaß machen, gemeinsam eine halbe Stunde bekannte Lieder zu singen.

Angesichts der Italienischen Nacht wird italienisch gesungen?

Lütkenhaus: Das haben wir probiert, aber es ist ungeheuer schwer, italienische Texte zu lesen und auch zu singen. Deswegen werden wir darauf verzichten. Stattdessen haben wir bekannte Sommerlieder ausgewählt, wie das „Bett im Kornfeld“ oder „Griechischer Wein“, um zwei Beispiele zu nennen. Da sollte Jeder mitsingen können.