Der Polizei ist in der Nacht zum Freitag in Recke eine Randaliererin gemeldet worden. Die Frau aus Lengerich ließ sich den Anrufern zufolge nicht beruhigen. Den eingesetzten Beamten gelang es laut Pressemitteilung der Polizei nur mit Mühe, sie zu einer Wache zu bringen. Gegen 2 Uhr hatte die Lengericherin zunächst zwei anwesende Männer beleidigt. Die Auseinandersetzung eskalierte, die Frau stieß nach Zeugengaben einen der Männer zu Boden und trat auf ihn ein. Zwei weitere Männer wollten die Frau nun festhalten, was nur kurzzeitig gelang. Die Randaliererin riss sich los und trat nun gegen einen geparkten Pkw. Die inzwischen eingetroffenen Uniformierten attackierte sie ebenfalls, verbunden mit Beleidigungen. Gegen die 31-Jährige wurden Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung erstattet.