In Mittrops Hof

Ahlen -

Ratten aus Nachbars Garten: Seit Monaten ein Ärgernis in der Innenstadt, im Stadtteil Mexiko und auch anderswo. Und: das Medienecho entsprechend groß. Die CDU-Ortsunion Süd-Ost sieht Aufklärungsbedarf und bittet zu einer Infoveranstaltung am heutigen Dienstag, 27. August, ab 19 Uhr in Mittrops Hof, Görlitzer Straße. Referent ist Steffen Gerlach, Inhaber von Wespina Schädlingsbekämpfung.