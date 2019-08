Wie lange wurde an den neuen Hallen in Reckenfeld gearbeitet?

Jens Fiege : An der Anlage insgesamt mit der Ausrüstung und Fördertechnik zwei Jahre, der Bau selber hat nur ein Jahr gedauert.

Was hat das gekostet?

Jens Fiege: In Summe haben wir 50 Millionen Euro investiert.

Wieviele Leute arbeiten hier?

Jens Fiege: In Spitzenzeiten wohl 600, zu normalen Zeiten 350, das ist doppelt soviel wie wir davor hatten. In Aktionszeiten werden wir drei Mal so viel haben wie zuvor.

Haben Sie Probleme, am Logistikstandort Greven Leute zu bekommen?

Felix Fiege : Das ist eine Herausforderung. Wir haben hier am Standort gute Erfahrungen gemacht. Wir haben die Mitarbeiter in der Region gefunden, die wir brauchen. Aber in anderen Gebieten gibt es zunehmende Herausforderungen.

Wie geht es jetzt perspektivisch weiter mit dem Online-Handel? Gegenwärtig spricht man ja von einer Konjunktur-Delle.

Felix Fiege: Ich glaube, im Online-Handel werden wir den nicht sehen. Der Anteil des Onlinehandels wird weiter zunehmen. Auch die Verschmelzung der Vertriebskanäle Online und Offline wird vorangehen. Das wird dazu führen, wir in der Logistik von dem weiteren Wachstum profitieren können. bn