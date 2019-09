Im Rathaus werden Elisa Kurk und Jannis Strehlow als Verwaltungswirte ausgebildet. Lea-Marie Lüttig, Lara Pielage und Mattes Stein absolvieren den dualen Studiengang Bachelor of Laws. Die Technischen Betriebe Greven begleiten Eray Duman in seiner Ausbildung zum Straßenwärter und Simon Aßmann (nicht auf dem Foto) startet als zukünftiger Notfallsanitäter bei der Feuerwehr. „Wir haben den Anspruch, ein attraktiver Ausbilder und Arbeitgeber zu sein“, betont Bürgermeister Vennemeyer . Dazu gehöre eine fundierte Ausbildungs- und Studienbegleitung, die Förderung eines guten Netzwerkes unter den jungen Leuten und ein sehr gut entwickeltes betriebliches Gesundheitsmanagement. Die „Neuen“ haben sich im Rahmen einer Führung bereits gegenseitig an ihren Arbeitsplätzen besucht und sind noch im September zu einem gemeinsamen Azubi-Ausflug aller Ausbildungsjahrgänge eingeladen.

Die Stadt Greven beschäftigt aktuell 19 Auszubildende und duale Studenten.

Neben den oben genannten gibt es außerdem die Möglichkeit eines freiwilligen sozialen Jahres in der Jugendarbeit, einer Ausbildung zum/zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste in der Stadtbibliothek und einer Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/Fachinformatikerin für Systemintegration in der IT, heißt es in einer Pressemitteilung.