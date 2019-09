Genau 18 Tage lang stand der futuristische Schlaf-Würfel (Sleeperoo-Cube) im August als neue Touristen-Attraktion auf dem Laga-Gelände. Dann kegelten Unbekannte die Schlafstätte von der Spitze der Pyramide. Jetzt haben Beamten des Kriminalkommissariats Gronau diesen besonderen Fall der Sachbeschädigung aufgeklärt. Als Tatverdächtige wurden fünf männliche Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 18 Jahren – allesamt aus Gronau – ermittelt. Die Polizei geht davon aus, dass die Gruppe in der gleichen Nacht auch ein Fahrzeug auf der Parkstraße entwendet hat und damit herumgefahren ist. Im Zusammenhang damit könnte auch der Aufbruch eines weiteren Fahrzeugs stehen, der sich in der gleichen Nacht ebenfalls auf der Parkstraße ereignet hat, so die Polizei. Die Verdächtigen wurden nach den Vernehmungen auf freien Fuß gesetzt beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten übergeben.