Bäcker- und Konditormeister Bernhard Stähler würde sich freuen, wenn wieder ein Café in die Münsterstraße zieht. Seitdem die Bäckerei Schmitz ihre Filiale in der Münsterstraße geschlossen hat, sucht das Ehepaar Stähler (Inhaber der Immobilie) einen Nachfolger für das 90 Quadratmeter große Ladenlokal. Wie berichtet, ist die Bäckerei Schmitz in Schieflage geraten, hat Insolvenz beantragt und vier ihrer Filialen geschlossen – darunter Warendorf. Mitarbeiterinnen, die seit Jahrzehnten an dem Standort beschäftigt waren, standen von heute auf morgen auf der Straße. Im Jahre 2014 hatten Bernhard und Elisabeth Stähler ihre Bäckerei an Schmitz (Hauptsitz Telgte) übergeben. Damit endete eine über 100-jährige Familientradition. 1894 legten die Großeltern von Bernhard Stähler, Josef und Maria Stähler, an der Hohen Straße 10 den Grundstein. Bernhard Stähle denkt aber auch wirtschaftlich: „Wir suchen in alle Richtungen.“