Künast will weiter kämpfen

Mit Unverständnis hat die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes , Maria Wersig , gegenüber unserer Zeitung auf das Urteil zu Beschimpfungen gegen Renate Künast reagiert. Die Grünen-Politikerin war am Donnerstag vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, gegen Beleidigungen im Netz vorzugehen.

Wersig sieht in dem Vorfall die Regeln der demokratischen Kultur tangiert: „Letztlich geht es hier auch um die Spielregeln des demokratischen Diskurses, bei dem wir nicht akzeptieren können, dass bestimmte Stimmen von einer Meute zum Schweigen gebracht werden“, erläuterte sie. Ihrer Meinung handelt es sich bei den Beschimpfungen, die gegen Künast im Netz vorgebracht wurden, nicht nur um Meinungsäußerung, sondern um Gewalt. „Gewaltschutz ist ein Thema, das alle Ebenen des Staates angeht. Wir reden bei den genannten verbalen Übergriffen über nichts anderes als über Gewalt“, sagt sie.

„Hass, der als normal gilt“

Sie sieht den Fall auch davon beeinflusst, dass Frauen in der Politik es bis heute schwerer haben: „Ich werde öfter gefragt, was Frauen daran hindert, in die Politik zu gehen. Wir müssen wohl anerkennen: Es ist auch der sexistische Hass, der leider viel zu häufig als normal gilt“, sagt sie.

Wersig hofft indirekt darauf, dass es noch eine juristische Korrektur gibt: Denn Künast will weiter klagen: „Ich freue mich, dass Renate Künast bereits angekündigt hat, auch in die nächste Instanz zu gehen. Sexismus und Hass muss keine Frau hinnehmen, auch und gerade nicht, wenn sie sich in die Öffentlichkeit begibt.“

Viel Unterstützung

Auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt erklärte: „Bei allem Respekt vor unseren Gerichten: Was Renate Künast hier an widerlichen Beleidigungen erhalten hat, sollte niemand ertragen müssen.“ Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte: „Dieses fatale Urteil, welches eines Rechtsstaats unwürdig ist, berührt uns alle.“

Unbekannte hatten Künast unter anderem als „Stück Scheisse“ und „altes grünes Dreckschwein“ bezeichnet und sexistische Posts geschrieben. Laut Landgericht Berlin stellen entsprechende Kommentare „keine Diffamierung der Person der Antragstellerin und damit keine Beleidigungen“ dar.