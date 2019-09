Die Frau war gegen 22.10 Uhr vom Bahnhof in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie an der Windthorststraße merkte, dass ein Unbekannter in ihre Handtasche griff. Durch den Schrei der Frau ließ der Dieb von der Tasche ab und flüchtete in Richtung Bahnhof, berichtet die Polizei.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Er war unrasiert und trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Mantel. Der Unbekannte sprach Deutsch mit Akzent und hat nach Aussagen der Geschädigten ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei unter ✆ 27 50 entgegen.