«Eine schnelle Lösung erwarte ich gerade nicht», sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nach dem Treffen einer hochrangig besetzten Arbeitsgruppe in Berlin. Was Arbeitsminister Hubertus Heil ( SPD ) bisher vorgestellt habe, habe wenig mit dem zu tun, was Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart hätten, kritisierte Dobrindt. Weitere Treffen in den kommenden Wochen seien nötig.

Am Morgen war im Kanzleramt erstmals eine Arbeitsgruppe zusammengekommen, die einen Kompromiss bei dem seit Monaten strittigen Thema herbeiführen soll. An den Beratungen nahmen unter anderem Heil, Dobrindt, Kanzleramtschef Helge Braun ( CDU ), Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Thüringens CDU-Chef Mike Mohring, Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) teil.

Tiefensee sagte: «Wir haben noch einen langen Weg vor uns – offenbar länger, als ich mir das gewünscht hätte.» Mohring teilte mit: «Wir haben noch ein paar Fragen formuliert, die wir jetzt klären müssen.»