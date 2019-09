Eine Geschichte voller Herz und Humor über zwei ungewöhnliche Familien und die ganz große Liebe. Eine ziemlich verrückte Liebesgeschichte, dieses „Meschugge sind wir beide.“ Dass ihre Liebe nicht verrückt ist, darüber berichtet das Ehepaar Claudia S. C. Schwartz und Shaul Bustan gemeinsam in der Stadtsparkasse Lengerich am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19.30 Uhr. Darauf weist das Kulturforum, Stiftung der Stadtsparkasse, hin.

Das Paar erzählt vom ersten Kennenlernen, von einem romantischen Heiratsantrag, vom Leben zwischen den Kulturen und davon, dass die Vergangenheit nicht die Gegenwart beeinflussen muss. Warum das so ungewöhnlich ist?

Die Autorin ist eine deutsche Schauspielerin, ihr Mann Shaul Bustan israelischer Musiker. Er ist der Enkel eines Holocaust-Überlebenden, ihr Großvater war Wehrmachtssoldat. Hat ihre Liebe eine Chance – sind beide meschugge? Es wird eine turbulente Reise in die Geschichte der Familien durch Deutschland und Israel. Zwischen Spätzle und Humus, schwäbischer Korrektheit und israelischer Chuzpe findet das Paar nicht nur seine Vergangenheit, sondern auch seine Zukunft, schreibt das Kulturforum.

„In unserem Alltag steht nicht die Vergangenheit im Mittelpunkt, sondern das Heute und seine Herausforderungen – genau wie bei jedem anderen Paar auch“, sagt Claudia S. C. Schwartz. „Liebe ist keine Frage der Religion. Liebe unterliegt keiner Regel oder Konvention. Um zu lieben, muss man lediglich verrückt sein, ein bisschen meschugge eben“, fährt sie fort.

Claudia S. C. Schwartz, bei Stuttgart geboren, absolvierte ihre Schauspielausbildung am renommierten Samuel Beckett Centre am Trinity College Dublin, Irland. Sie erhielt ein Stipendium für das Shakespeare-Programm an der British American Drama Academy in Oxford. Die Biennale Venedig wählte Claudia S.C. Schwartz für den Enparts Campus 2010 am Bitef Theater in Belgrad aus. Seit 2004 spielt sie in Theater- und Performancegruppen in Irland, Tschechien, Schweden und Deutschland, unter anderem mit dem Dokumentar-Theater „Das Letzte Kleinod“ (Theaterpreis des Bundes). Das Goethe-Institut und die Frankfurter Buchmesse wählten das Werk „Meschugge sind wir beide“ für die Internationale Buchmesse in Jerusalem 2017 aus.

Shaul Bustan stammt aus Israel und hat als Komponist, Dirigent und Musiker mit Künstlern, Ensembles und Orchestern in Israel, Deutschland, Österreich, Holland und den USA zusammengearbeitet. Dafür erhielt er mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Theaterpreis des Bundes und den Hermann-Allmers-Preis. 2017 erhielt Bustan ein Arbeitsstipendium des Berliner Senats (Musikförderung im Bereich Jazz/Komposition).