Bürgerdialog mit dem Auswärtigen Amt

„Was geht mich die Welt an?!“ ist das Motto eines Bürgerdialogs des Auswärtigen Amtes in Kooperation mit unserer Zeitung. Er findet am 8. Oktober (Dienstag) um 18 Uhr im Foyer des Regierungspräsidiums Münster, Domplatz 1 bis 3, statt. Zu Gast ist Katharina Ahrendts, Leiterin des Grundsatzreferats Vereinte Nationen im Auswärtigen Amt. Sie kommt gerade aus New York und gehörte der Delegation von Bundesaußenminister Heiko Maas an. Ihre Aufgabe war es, die UN-Generalversammlung für Deutschland vorzubereiten. Passend dazu lautet das Thema: „Deutschland im UN-Sicherheitsrat – was machen wir daraus?“ Die Bürgerinnen und Bürger können Fragen zu dem Thema stellen. Moderiert wird die Veranstaltung von unserem Redaktionsmitglied Dr. Claudia Kramer-Santel. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss lädt das Auswärtige Amt herzlich auf einen Imbiss und Getränke ein.