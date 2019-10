Münster -

Von Claudia Kramer-Santel

Katharina Ahrendts kommt gerade aus New York und hat dort die UN-Generaldebatte für Deutschland vorbereitet. Die Münsteranerin leitet das Grundsatzreferat Vereinte Nationen im Auswärtigen Am. Sie wird am 8. Oktober (Dienstag) um 18 Uhr im Foyer des Regierungspräsidiums Münster bei einem Bürgerdialog zu Gast sein. Mit ihr sprach unser Redaktionsmitglied Claudia Kramer-Santel.