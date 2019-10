Ein Routinier, so einer wie Jonas Baumann , der beim jüngsten 2:4 des TuS Laer gegen Borghorst der entscheidende Spieler war, der fehlt den Nullachtern derzeit. „Die jungen Spieler leiden noch unter schwankenden Leistungen. Das ist normal. Umso wichtiger wäre es, so einen Mann zu haben“, sagt Trainer Ron Konermann , der trotzdem zuversichtlich ist, dass sein Team aus Neuenkirchen was mitnehmen kann. „Wir müssen diesmal nicht das Spiel machen und können abwarten“, setzt der Laerer Coach auf Kontertaktik und schnelles Umschalten. Lukas Eissing und Hannes Medding fallen aus privaten Gründen am Sonntag aus. SuS-Coach André Haarmann hat Schwierigkeiten, die Laerer richtig einzuschätzen: „Der TuS ist für mich eine Wundertüte.“ Klarer vor Augen hat er, dass seine Hintermannschaft deutlich stabiler werden muss als zuletzt. -gs-