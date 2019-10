JU entscheidet über Urwahl

Saarbrücken (dpa) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihre Partei angesichts der Urwahl-Debatte zur Kanzlerkandidatur vor lähmender Selbstbeschäftigung und Personaldebatten gewarnt.

«Ich selbst bin eine wirklich tiefe, überzeugte Verfechterin des repräsentativen Systems», sagte sie am Freitag in der lettischen Hauptstadt Riga. Ihre Ablehnung einer Urwahl gelte «für das Parlament, das gilt aber auch für die Entscheidungen in meiner eigenen Partei. Das war so und das ist auch so.»

Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer von CSU-Chef Markus Söder , der sich gegen eine Urwahl bei der Frage der Kanzlerkandidatur aussprach. Die Junge Union (JU) wollte am Freitagabend zu Beginn ihres dreitägigen Deutschlandtages in Saarbrücken über die Forderung nach einer Urwahl entscheiden. Söder wollte am Samstag bei dem Kongress eine Rede halten. Parteiintern bekommt er Gegenwind vom CSU-Nachwuchs: Die JU Bayern hat sich für eine Urwahl ausgesprochen.

Den JU-Delegierten liegen mehrere Anträge dazu vor. Einer fordert etwa mehr Mitsprache der Basis, ein weiterer spricht sich für die Urwahl bei der Kanzlerkandidatur aus, und ein anderer Antrag will sowohl den Parteivorsitz wie auch die Kanzlerkandidatur über eine Urwahl bestimmen. Die Antragskommission des JU-Deutschlandtages, die sich aus Abgesandten aller Landesverbände zusammensetzt, hat sich für eine Ablehnung aller entsprechenden Anträge ausgesprochen. Eine Entscheidung sollte noch am Freitagabend fallen.

JU-Chef Tilman Kuban wollte sich auf keine Variante festlegen. Er sei dafür, die Basis bei den Entscheidungen mitzunehmen, sagte er vor Beginn des Deutschlandtages. «Welche Form wir dafür wählen, das entscheidet der Deutschlandtag. Ich werde keine Meinung vorgeben, weil ich nichts davon halte, dass man immer von oben herab klar vorgibt, wie Dinge auszusehen haben.»

Die Parteivorsitzende führe den Prozess der Kanzlerkandidatenkür von vorne, und das wünsche er sich auch in diesem Fall, sagte Kuban. Die Forderungen einiger JU-Gliederungen nach Urwahl, einer Befragung oder einer Abstimmung über die Kanzlerkandidatur seien «in keinster Weise in irgend einer Form ein Misstrauen oder Ähnliches gegen Annegret Kramp-Karrenbauer». Kramp-Karrenbauer habe als gewählte Parteivorsitzende natürlich «immer traditionell ein Zugriffsrecht. Und deswegen werden wir sie bei diesem Prozess auch unterstützen».

Er rechne mit einer leidenschaftlichen Debatte, sagte Kuban. Ein entsprechender Beschluss werde beim CDU-Parteitag im November eingebracht. Angesichts der «chaotischen Zustände in der SPD» könne eine Bundestagswahl früher kommen, als man glaube. Deswegen solle nun ein Verfahren für die Kanzlerkandidatur festgelegt werden.

Klare Rückendeckung erhielt Kramp-Karrenbauer von Saar-JU-Chef Alexander Zeyer, der sich gegen eine Urwahl aussprach. Es ist nicht überraschend, dass Kramp-Karrenbauer aus ihrer Heimat Unterstützung erhält. Zeyer verwies auf Erfahrungen in CDU und SPD, «die am Ende nicht das gebracht haben, was man sich vielleicht gewünscht hat».

Kramp-Karrenbauer sagte in Riga, es stehe der JU frei, ihren Beschluss beim CDU-Bundesparteitag Ende November in Leipzig einzubringen. Im «Tagesspiegel» sagte sie ergänzend: «Im Übrigen habe ich im letzten Jahr gezeigt, dass ich vor keinem demokratischen Auswahlverfahren Angst haben muss.» Im Kampf um den CDU-Vorsitz hatte sie sich gegen Friedrich Merz und Jens Spahn durchgesetzt.

Kramp-Karrenbauer war zuletzt auch deswegen in die Defensive geraten, weil neben der erzkonservativen Werteunion eben auch in der Jungen Union der Wunsch nach einer Urwahl, also nach einer Mitgliederbefragung zur Kanzlerkandidatur, lauter wurde.

«Ich bin das Gesicht, das der Parteitag gewählt hat», sagte Kramp-Karrenbauer dem «Tagesspiegel». «Mir ist die Aufgabe anvertraut worden, die Partei zu führen und weiterzuentwickeln.» Auf die Frage nach ihren schlechten persönlichen Umfragewerten sagte sie: «Die CDU steht in einer Umbruchphase. Da ist es ganz natürlich, dass wir Diskussionen erleben und auch Unruhe in der Partei.» Ihr Rezept laute: «Konsequent weiterarbeiten.»

CSU-Chef Söder sprach sich im «Spiegel» gegen eine Urwahl des Kanzlerkandidaten aus. «Sie verstößt gegen die Idee einer gemeinsamen Entscheidung von CDU und CSU .» Es könne nicht sein, «dass eine Unionsschwester per Urwahl einen Kanzlerkandidaten bestimmt und die andere das nur noch abnicken kann». Zu seinen eigenen Ambitionen auf eine mögliche Kanzlerkandidatur hält sich Söder laut «Spiegel» bedeckt. «Meine Aufgabe ist Bayern. Was nicht heißt, dass ich mich nicht auch national für die Union einbringen werde. Aber als Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender», sagte er.

Zum Auftakt des Deutschlandtages in Saarbrücken ist ein Grußwort von Friedrich Merz vorgesehen, dem Vizepräsidenten des CDU-Wirtschaftsrates. Bis Sonntag kommt es zu einem regelrechten Schaulaufen möglicher Kanzlerkandidaten der Union. Am Samstag treten unter anderem Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sowie Söder auf. Am Sonntag wird dann die CDU-Chefin zur Nachwuchsorganisation sprechen.

Kurz nach Beginn wollte die JU die Konferenz wieder unterbrechen und mit einem Trauerzug zur Synagoge in Saarbrücken der Opfer von Halle gedenken.