Kurden-Demo in Köln verläuft friedlich - weniger Teilnehmer

Militäroffensive in Nordsyrien

Köln (dpa) - Tausende pro-kurdische Demonstranten haben in Köln gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert und die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei bis zur Abschlusskundgebung am Nachmittag weitestgehend friedlich.