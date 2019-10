Am Samstag hatte ein Ochtruper sein Elektrofahrrad gegen 19 Uhr an der Winkelstraße am Café im Stadtpark abgestellt. Als er dieses am nächsten Morgen gegen 6.30 Uhr dort wieder abholen wollte, musste er an dem Zweirad erhebliche Beschädigungen feststellen. Unbekannte hatten das Fahrrad im hinteren Bereich, vermutlich am Reifen, angezündet. Wie die Polizei mitteilt, entstand nicht nur am Fahrrad erheblicher Sachschaden, sondern auch der Eingangsbereich der Begegnungsstätte war durch den Rauchabklatsch betroffen. In der Scheibe der Zugangstür befand sich ein Riss. Von dem Fahrrad waren zudem die vordere Beleuchtung und der Tachometer gestohlen worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0 25 53 / 93 56 41 55.